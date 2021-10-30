Программу комплексного озеленения Волгограда разработают с учетом климата











К разработке программы комплексного озеленения Волгограда власти привлекут научное сообщество, чтобы детально изучить опыт стран и регионов с засушливым климатом. Для реализации программы будет развита сеть местных питомников, выращивающих районированные сорта растений с хорошей приживаемостью, сообщили в администрации Волгоградской области.

Задачу разработать отдельное решение по озеленению поставил перед врип мэра Владимиром Марченко губернатор Андрей Бочаров после инспекции общественных пространств Волгограда. Глава региона осмотрел сквер им. 8 марта, где высадили почти 400 деревьев и кустарников. Реконструкция еще не завершена, и губернатор после общения с местными жителями поручил обновить ограждение расположенной рядом школы и установить перголы в зонах отдыха.

Бочаров и Марченко также побывали в новом центре уличного баскетбола на пересечении улиц Чуйкова и Пражской, где завершены строительные работы и выполняется озеленение. Финальной точкой в маршруте стала нижняя терраса набережной. В настоящее время здесь продолжается строительство амфитеатра, пешеходного моста и четырех фонтанов. На стройплощадке работают 120 человек.

С 2014 года в Волгоградской области выполнено более 1,1 тысячи проектов благоустройства, еще 200 будут завершены до конца текущего года. Минстрой РФ включил регион в число лидеров по формированию комфортной городской среды.