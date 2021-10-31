В Волгограде десятки семей перешли на сухпаек из-за упрямых соседей





Жители двух подъездов в многоэтажке в центре Волгограда остались без газа из-за упрямых соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №11 по ул. Мира, около двух недель назад в одной из квартир в доме засорилась вентиляция. «Чтобы прочистить вентиляцию сверху, работникам специализированной организации необходимо было проверить квартиру №112, расположенную над той, где была обнаружена неисправность вентканалов. Но проблема в том, что в этой квартире уже давно никто не живет. Но нам удалось связаться с собственниками, которых мы безуспешно уговаривали пустить в свою квартиру специалистов. Но они категорически отказываются это делать», - рассказали волгоградцы.





Корреспондент ИА «Высота 102» безуспешно пытался дозвониться до собственников квартиры №112, однако трубку так никто и не взял.

По их словам, переговоры с владельцами постоянно заходят в тупик. «То они вроде соглашались обеспечить доступ в свою квартиру, то в последний момент заявляли, что не придут. То требуют какое-то видео, акты, а как им это предоставить, если в их квартиру никто не может попасть?», - возмущаются жители дома.В результате приехавшие на днях газовики просто отрезали кусок газовой трубы, в результате чего около двух десятков квартир остались без ресурса.В управляющей компании «Центр-Волга» также заявили, что бессильны повлиять на жильцов квартиры №112. А люди уже третий день не могут приготовить себе еду на плитах, а также принять душ, так как в доме газовые колонки.Шокированные жильцы не знают, сколько им еще придется сидеть на сухпайках и купаться в тазиках. «Одна надежда – что у собственников проснется совесть и они, наконец, прекратят издеваться над людьми. Но с этим у них, похоже, проблемы», - констатируют волгоградцы.Между тем, похожие ситуации случаются в Волгограде уже не первый раз. Нередко управляющие компании подают иски в суд на таких несговорчивых жильцов, однако процессы затягиваются на месяцы, а все это время соседи упрямых собственников вынуждены были существовать без благ цивилизации – отопления, горячей воды или газа.