Волгоградские курьеры рассказали о зарплатах, пьяных клиентах и заказах через полстраны





Возле любого ресторана быстрого питания в Волгограде и Волжском на протяжении всего дня достаточно оживленно. Ко входу пешком, на велосипедах, самокатах и машинах стягиваются люди в ярких куртках с огромными рюкзаками на плечах – курьеры. Согласно исследованиям, эта профессия в новой пандемийной реальности стала одной из самых популярных на рынке труда. За год спрос на курьеров в Волгоградской области вырос в 3,5 раза, а их зарплата может достигать 85 тысяч рублей. Журналисты «Высоты 102» поговорили с тремя сотрудниками популярных служб доставок и узнали, почему они решили заняться этим делом, что их больше всего привлекает и с какими трудностями приходится сталкиваться на работе.





«Я пришел в службу доставки в этом году 1 сентября, – рассказал волжанин Михаил Л. – Для меня это возможность совмещать хобби с заработком. Люблю ездить на велосипеде, а получать за это деньги вдвойне приятно. Есть парни, которые ходят пешком, но среди нас становится все больше девушек – они ездят на автомобилях, так безопаснее, особенно в вечерние часы. Если до 20.00 можно особенно не волноваться и работать спокойно, то в полночь есть риск нарваться пьяного клиента или человека под наркотиками».





В месяц, по словам Михаила, у него выходит около 20 тысяч рублей. Но работа в доставке не единственный источник дохода мужчины. По своей основной специальности он трудится на одном из заводов Волжского, совмещая оба любимых дела. А вот собеседник, который попросил называть его Георгием, от работы по основной специальности отказался четыре года назад, и сменил должность руководителя вокально-инструментального ансамбля художественной самодеятельности и народного творчества на работу курьером.





«Почему? Сложный вопрос, – поделился Георгий. – Конечно, материальная составляющая играет большое значение. Здесь, ты сколько решил, столько и получишь. В больших городах и 100 тысяч в месяц не редкость. Там и количество заказов больше, и стоимость доставки для курьера тоже. В Волжском от 20 до 80 тысяч можно заработать, но нужно покрутиться».





Отдых курьерам не оплачивается. В среднем работник службы доставки, по словам Георгия, делает от 12 до 20 заказов в зависимости от тарифа: вело, пеший или авто. Самые «хлебные» дни, по его наблюдениям, понедельник, четверг, пятница, а вот воскресенье бывает «тухлым». Почему активность клиентов поднимается и падает именно в эти дни, не догадываются даже сами курьеры.





«Люди разные попадаются, – отметил Георгий. – Но есть особенная категория: они делают заказ, указывают номер дома, и ложатся спать либо идут в душ. Не указывают ни подъезд, ни квартиру, ни номер телефона. А если указали номер телефона, то по нему не реально дозвониться, человек спит или в душе».





За четыре года с Георгием случались и совсем курьезные случаи.





«Приезжаю как-то поздним вечером на заказ, звоню в домофон, а он выдает ошибку. Я звоню клиенту, говорю, у вас не работает домофон. Трубку взяла девушка, отвечает: «В смысле? Он всегда работал, с чего вдруг сейчас не работает? Я на шестом этаже, я голову помыла и не пойду к вам вниз», – вспоминает рассказчик. – Спрашиваю, а что мне сейчас-то делать? В шутливой форме клиентка дает понять, что если ей придется спуститься, то я «получу по шее». Говорю – выходите, реально не работает. Через три минуты кто-то выходит, но не она. Я решил подняться, стучу в квартиру – никто не открывает. Тут звонит клиентка, говорит: «Я вышла, где вы есть?». Значит, мы разминулись где-то на лифте или на лестнице.





Я вышел обратно на улицу, звоню ей, спрашиваю, где она? Девушка говорит, что вернулась уже обратно в квартиру. Я снова попросил спуститься ее и остался ждать возле подъезда, чтобы больше не разминулись. Проходит время, никого нет, набираю номер: «Мы же договорились, что вы спуститесь». Она отвечает, что ждет возле подъезда. И я возле подъезда. Она спрашивает: «Около какого?». Я говорю – третий, и она говорит, что около третьего. Мы сверяем номер дома – 73-й. Я начал злиться и думать, может, человек под воздействием каких-то запрещенных веществ? Клиентка тоже злится, не поймет – издеваюсь я или действительно не туда пришел? В отчаянии я спросил, в каком она городе, и получил ответ – Пермь. Очень редко, но так бывает, что заказ приходит по ошибке, и адреса совпали вплоть до квартир».





Несмотря на курьезы и периодически возникающие сложности, работать курьером Георгию нравится. Он не планирует ничего менять в ближайшее время, но мечтает когда-нибудь открыть собственный сервис по доставке. Некоторые же доставщики, напротив, рассматривают свою работу как временный вариант. В их числе – волгоградец Руслан В., который в скором времени планирует стать юристом.





«Эта работа – временный вариант. Я устроился курьером после армии. Платят неплохо – в день тысячи полторы зарабатываю, за месяц набегает около 30 тысяч. Когда-то больше, когда-то меньше, но сам себя обеспечиваю. Этот год доработаю и пойду на заочку на юридический факультет. Совсем не брошу доставку, но буду планировать свой график, чтобы успевать всё, благо работодатель позволяет. А люди здесь всегда нужны».





К концу года, прогнозируют специалисты, спрос на курьеров в Волгоградской области не уменьшится, а станет даже больше. Это связано с глобальными распродажами, которые торговые сети устраивают перед новогодними праздниками. А чтобы удержать сотрудников, службам доставки придется предлагать все более и более заманчивые условия, поэтому зарплата в 85 тысяч рублей – еще не потолок для волгоградских курьеров.