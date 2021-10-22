В Волгоградской области определили особенности нерабочей недели с 30 октября

Напомним, на уходящей неделе в Волгоградской области приняты новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, расширен список лиц, подлежащих вакцинации, услуги в заведениях общепита, банях, саунах, на междугородних автобусах будут оказываться только при предъявлении QR-кодов или справок о перенесенной болезни за последние полгода.
Общество 22.10.2021 16:44
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22.10.2021 16:44
Напомним, на уходящей неделе в Волгоградской области приняты новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, расширен список лиц, подлежащих вакцинации, услуги в заведениях общепита, банях, саунах, на междугородних автобусах будут оказываться только при предъявлении QR-кодов или справок о перенесенной болезни за последние полгода.
В администрации Волгоградской области пояснили, как будет реализовываться указ Президента РФ «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, так, руководители органов исполнительной власти региона с учетом санэпидситуации и особенностей распространения коронавирусной инфекции должны обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов. Численность и списки сотрудников должны быть подготовлены не позднее 28 октября.
Аналогичные списки будут сформированы и в подведомственных учреждениях. Также данным документом определяется режим работы организаций культуры и здравоохранения. Так, руководители учреждений культуры будут определять графики работы, исходя из действующих ограничений и текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Главная задача руководителей в сфере здравоохранения – обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи жителям региона. Соответствующие распоряжения рекомендовано подготовить также и органам местной власти.Напомним, для школ, у которых каникулы совпадают с нерабочими днями, изменений в нерабочую неделю не произойдет. Для тех учреждений образования, которые уходят на каникулы с 25 октября, они продлятся на три дня (1, 2, 3 ноября) и далее перейдут в праздничные дни. Для тех школ, которые учатся по триместрам и уже побывали на каникулах, будут установлены три дополнительных дня каникул, и они перейдут в праздники. В детских садах органам местного самоуправления рекомендовано открывать дежурные группы. В ссузах в указанный период занятия для студентов в очном режиме проводиться не будут — они заменяются на самостоятельную работу с использованием электронных ресурсов. Минобрнауки также рекомендовало отказаться от очных занятий и в вузах.
Напомним, на уходящей неделе в Волгоградской области приняты новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, расширен список лиц, подлежащих вакцинации, услуги в заведениях общепита, банях, саунах, на междугородних автобусах будут оказываться только при предъявлении QR-кодов или справок о перенесенной болезни за последние полгода.
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