В Волгоградской области определили особенности нерабочей недели с 30 октября





В администрации Волгоградской области пояснили, как будет реализовываться указ Президента РФ «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, так, руководители органов исполнительной власти региона с учетом санэпидситуации и особенностей распространения коронавирусной инфекции должны обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов. Численность и списки сотрудников должны быть подготовлены не позднее 28 октября.

Аналогичные списки будут сформированы и в подведомственных учреждениях. Также данным документом определяется режим работы организаций культуры и здравоохранения. Так, руководители учреждений культуры будут определять графики работы, исходя из действующих ограничений и текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Главная задача руководителей в сфере здравоохранения – обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи жителям региона. Соответствующие распоряжения рекомендовано подготовить также и органам местной власти.