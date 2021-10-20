Оперштаб Волгоградской области ввел QR-коды на общепите и междугородних автобусах

Общество 20.10.2021 20:04
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20.10.2021 20:04
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области во второй раз за месяц ужесточил антиковидные меры, сообщает ИА «Высота 102». С 25 октября все предприятия общественного питания будут обслуживать клиентов только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном заболевании. Бани и сауны смогут посещать только привитые или переболевшие граждане. Билеты на междугородние автобусы будут продавать так же только вакцинированным или переболевшим пассажирам, либо тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.
Компаниям будет разрешено отправлять в командировки только привитых сотрудников. Помимо этого, в кафе, ресторанах и в ТРЦ с 25 октября больше не будут раздавать бесплатный Wi-Fi, чтобы люди не засиживались подолгу в этих местах.
Новое решение оперштаба затронуло и работу МФЦ. С 21 октября «единые окна» будут работать без предварительной записи при предъявлении документа от вакцинации или перенесенной болезни. В остальных случаях посетителям необходимо заранее записаться. Потоки будут разграничиваться на входе – для непривитых жителей в МФЦ будут выделены специальные окна.
Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие и осуществляющие деятельность в местах с массовым скоплением людей, обязаны контролировать, чтобы на всех посетителях были маски. Всем работодателям оперштаб рекомендует предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительные оплачиваемые выходные дни.
Несмотря на то, что решение о внесении изменений в постановление №179 подписано вице-губернатором Евгением Харичкиным, подчеркнем, что все пункты подготовлены, рассмотрены и согласованы в формате видеоконференцсвязи с губернатором Андреем Бочаровым, находящимся в настоящее время в отпуске.
Соответствующие изменения приняты с учетом рекомендаций главного санитарного врача региона и внесены в постановление областной администрации №179. Документ о внесении изменений подписан вице-губернатором Евгением Харичкиным, но все пункты согласованы по видеосвязи с губернатором Андреем Бочаровым, который сейчас находится в отпуске.
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