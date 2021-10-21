Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумы





Депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев, известный своим затянувшимся отпуском на Фиджи в начале пандемии, попросил ввести его в состав комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте думы проект постановления.

Заявление на имя председателя думы Александра Блошкина Кошкарев подал в среду, 20 октября. В тот же день думский комитет госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий подготовил проект, рассмотрел его и рекомендовал к принятию на ближайшем заседании думы.

Напомним, за 2020 год пожелавший противодействовать коррупции в рядах коллег депутат Илья Кошкарев задекларировал доход в размере более 80 млн рублей. В настоящее время он является председателем комитета по бюджетной и налоговой политике облдумы и входит в состав комитета по аграрной политике и земельным отношениям. На одном из заседаний Волгоградской облдумы минувшим летом Кошкарева взволновали мировые судьи, которые пришли в зал в джинсах. Депутат посчитал, что такая одежда неуместна в думе и является проявлением неуважения к народным избранникам, о чем он заявил присутствующим. Вероятно, стремление следить за соблюдением дресс-кода в стенах думы и подтолкнуло его попроситься в профильную комиссию.