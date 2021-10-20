Экономика

УАЗ «Патриот»: Настоящий внедорожник

Экономика 20.10.2021 17:15 Реклама
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20.10.2021 17:15 Реклама

Процесс усовершенствований УАЗ «ПАТРИОТ» последние годы идет почти непрерывно, и в 2022 году конструкторы анонсировали внесение новых изменений.  
Что за «ПАТРИОТ» предлагает нам сегодня производитель? 
• Мобильная платформа не изменилась – все тот же переднемоторный полноприводной (4Х4) УАЗ 3160 с кузовом-универсалом (4785 х 1900 х 2050 мм) и широкой колесной базой – до 2760 мм, снаряженной массой до 2 тонн и грузоподъемностью до 600 кг. 
• Под капотом – 150-сильный «атмосферник», который потребляет 9.5-14 литров топлива на 100 км и разгоняет тяжелую машину до 150 км/час. 
• Движок работает в паре с 5-ступненчатой МКПП и новым автоматом PUNCH Powerglide 6L50 (General Motors) [1] с электромеханическим приводом и гидроусилителем руля, что существенно облегчает управляемость автомобилем в городе и на бездорожье.
• Багажник имеет просто гигантский объем – 650 литров в собранном состоянии, со сложенными задними сиденьями – 2415 литров.  
Мы бы хотели обратить внимание поклонников бренда на ряд важных преимуществ, который выделяет УАЗ «ПАТРИОТ» из ряда автомобилей конкурентов и дает ему определенные преимущества в своем классе при эксплуатации внедорожника на российских дорогах. 
 1. Полноценный внедорожник
УАЗ «ПАТРИОТ» последнего поколения – это «чистый» внедорожник без всяких условностей, допущений и послаблений. Он вполне комфортно чувствует себя на городских улицах и обустроенном шоссе (особенно после появления коробки-«автомата»), но его настоящие возможности и мощь вы сможете оценить только при пересечении сельской местности и полного бездорожья. 
Автомобиль оснащен жесткой рамной конструкцией (противоударная лонжеронная рама), благодаря которой машина выдерживает сильные механические нагрузки, сглаживает тряску на бездорожье и тяговые усилия при транспортировке прицепа. 
Зависимая подвеска с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости спереди, а также рессорным неразрезным мостом незаменимы в условиях российского бездорожья так же, как и максимальный дорожный просвет до 210 мм, мощная защита днища, полный привод 4Х4 с подключаемым передним мостом. 
 
Справиться с особо сложным покрытием помогает антипробуксовочная система ESP[2] и система жесткой электронной блокировки заднего дифференциала Eaton[3]
2. Изменения в топливном баке 
При последней модернизации, УАЗ «ПАТРИОТ» избавился от двух баков – теперь он комплектуется одним топливным резервуаром на 68 литров, что существенно упростило и ускорило заправку на АЗС. Более того, бак теперь не металлический, а полимерный, поэтому ржавчина ему не грозит. 
3. Улучшенный пакет электронных опций 
Новый УАЗ «ПАТРИОТ» за последние 2-3 года обзавелся рядом новых, важных и полезных электронных опций, улучшающих и упрощающих управление автомобилем:
• Круиз-контроль с регулировкой скоростного режима;
• Система обзора при движении задним ходом
• Передний парктроник с камерами заднего вида и датчиками парковки;
• Пакет «зимних» опций (подогрев руля, передних/задних сидений, лобового/заднего стекла и боковых зеркал, однозонный климат-контроль в салоне + отопитель для пассажиров второго ряда).
 
4. Усовершенствованная безопасность 
Системам активной и пассивной безопасности конструкторы УАЗ «ПАТРИОТ» всегда уделяли особое внимание. Последняя модификация внедорожника – не исключение: кроме мощного стального кузова и жесткой рамы, машина теперь обладает усиленными передними стойками, складывающейся при ударе телескопической рулевой колонкой, подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями и детским креплениями IsoFix[4].
Активные системы безопасности: 
• стабилизация курсовой устойчивости ESP[5] (Bosch) с антиблокировкой;
• распределение тормозных усилий EBD[9] при маневрах и контроль торможения HHC[7];
• удержание авто на наклонной поверхности;
• контроль тягового усилия и межколесной блокировки TCS[8];
• тормозной гидроусилитель HBA[9] + режим Off-Road[10].
Некоторые опции безопасности внедорожника также можно докупить опционно для бюджетных комплектаций. 
 
5. Обновленный салон
В базовой комплектации Classic[11] салон УАЗ «Патриот» лаконичен и прост: недорогой пластик и прочная ткань, жесткие кресла и много места в заднем ряду – то, что нужно для сурового путешествия мужской компании в условиях бездорожья.  Однако топовые версии машины более богаты: 
• дорогая кожаная обивка с улучшенной шумоизоляцией;
• мягкие регулируемые кресла с боковой поддержкой;
• регулируемый трехспицевой руль;

 • мягкая подсветка приборной панели;
• сенсорный монитор на передней панели с элементами управления шасси;
• удобные подрулевые переключатели;
• охлаждающий перчаточный ящик;
• подлокотники второго ряда;
 
• центральный замок;
• передние противотуманные фонари;
• 6 дополнительных акустических динамиков.
В салоне также установлена новая мультимедиа с 7-дюймовым экраном, поддержкой контроля работы трансмиссии, навигационной системы и встроенными картами местности, акустической системой на 4 динамика.
Опционально для базовых версий можно докупить экспедиционный багажник на крышу и кормовую лестницу, лебедку, тягово-сцепное устройство, парковочные радары и камеры заднего обзора. 
Записаться на тест-драйв можно у официального дилера УАЗ  компании ООО «ВР-Сакура» по тел.:(8442) 78-16-16 или на сайте.              

Перевод:
[1] PUNCH Powerglide 6L50 - (англ.) шестиступенчатая коробка автомат, которая устанавливается на автомобили УАЗ.
[2] ESP - (англ.) электронная система динамической стабилизации автомобиля, транслитерация ЕСП.
[3] Eaton - (англ.) система жесткой электронной блокировки заднего дифференциала автомобиля, транслитерация Итон.
[4] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.
[5] ESP- (англ.) электронная система динамической стабилизации автомобиля, транслитерация ЕСП.
[6] EBD - (англ.) система электронного распределения тормозного усилия, транслитерация ЕБД.
[7] HHC - (англ. Hill-start Assist Control) система помощи при подъеме по склону, транслитерация ХХК.
[8] TCS - (англ.) система позволяет избежать пробуксовки колес автомобиля, транслитерация ТЦС.
[9] HBA - (англ.) гидравлический тормозной ассистент, транслитерация ХБА.
[10] Off-Road- (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Офф-Роад.
[11] Classic - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Классик.

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