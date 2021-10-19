Кладбище животных сожгли под Волгоградом





На опасные инфекции проверили несанкционированное кладбище коровьих костей и черепов, которое обнаружили жители рабочего поселка Городище по дороге на Орловский карьер, сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области. Специалисты Городищенской станции по борьбе с болезнями животных выехали на территорию и взяли образцы почвы в местах нахождения останков. Данные пробы направили для проверки в Волгоградскую областную ветеринарную лабораторию для исключения опасного заболевания - сибирской язвы. К счастью, оно не подтвердилось. Биологические отходы уничтожили, как и требуют ветеринарные правила, "методом сжигания до негорючего неорганического остатка". Кроме того, сотрудники произвели дезинфекцию места захоронений.



