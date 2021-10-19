Кладбище животных сожгли под Волгоградом

Экология 19.10.2021 18:31
0
19.10.2021 18:31
На опасные инфекции проверили несанкционированное кладбище коровьих костей и черепов, которое обнаружили жители рабочего поселка Городище по дороге на Орловский карьер, сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области. Специалисты Городищенской станции по борьбе с болезнями животных выехали на территорию и взяли образцы почвы в местах нахождения останков. Данные пробы направили для проверки в Волгоградскую областную ветеринарную лабораторию для исключения опасного заболевания - сибирской язвы. К счастью, оно не подтвердилось. Биологические отходы уничтожили, как и требуют ветеринарные правила, "методом сжигания до негорючего неорганического остатка". Кроме того, сотрудники произвели дезинфекцию места захоронений.
Напомним, месяц назад фотографии страшной находки в Городищенском районе местные жители опубликовали в социальных сетях.
Реклама
Пожары и засуха уничтожили 635 га леса в Волгоградской области19.10.2021 08:47
Экология 19.10.2021 08:47
Волжский накрыло облако гари из-за ландшафтных пожаров18.10.2021 16:07
Экология 18.10.2021 16:07
Эксперты высоко оценили экологические инициативы Волжского трубного завода18.10.2021 09:38
Экология 18.10.2021 09:38
Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять раз16.10.2021 10:49
Экология 16.10.2021 10:49
Волгоградский хутор-погорелец засадили акациями15.10.2021 18:04
Экология 15.10.2021 18:04
Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в Волгограде10.10.2021 14:28
Экология 10.10.2021 14:28
В Волгограде массово вырубают больные ясени06.10.2021 10:35
Экология 06.10.2021 10:35
Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухой04.10.2021 11:51
Экология 04.10.2021 11:51
Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премии04.10.2021 09:21
Экология 04.10.2021 09:21
В Волгоградской области нашли уникальные грибы02.10.2021 12:11
Экология 02.10.2021 12:11
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясени01.10.2021 17:01
Экология 01.10.2021 17:01
Администрацию Волгограда наказали рублем за свалку у кладбища30.09.2021 11:38
Экология 30.09.2021 11:38
В Волгоградской области агрокомпания «засеяла» землю бетонными отходами28.09.2021 17:28
Экология 28.09.2021 17:28
Кладбище коровьих костей и черепов нашли под Волгоградом27.09.2021 19:24
Экология 27.09.2021 19:24
Более 14 тонн мусора собрали волонтёры с берегов рек в ходе акции РУСАЛа «День реки»27.09.2021 15:56
Экология 27.09.2021 15:56
Реклама