Общество

«Если доживу, то привьюсь»: в «красной зоне» под Волгоградом рассказали, почему не вакцинировались

Общество 18.10.2021 17:00
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18.10.2021 17:00




Обострения хронических болезней и кадровая чехарда в поликлиниках стали причиной отложить вакцинацию от коронавируса. Об этом пациенты ковидных палат Городищенской ЦРБ рассказали медикам проекта «Внимание: красная зона», которые сегодня пришли в больницу с проверкой.
«Болела постоянно, всё ждала, потом в поликлинике врачи менялись, так я и не попала на прививку», – пояснила одна из пациенток председателю комитета по охране здоровья Волгоградской облдумы Наталье Семеновой. Ее соседка по палате успела вовремя вакцинироваться и переносит болезнь в более легкой форме. На вопрос, будет ли женщина  прививаться после выздоровления, она ответила: «Буду, если доживу».
Комиссия представителей медицинского сообщества не только пообщалась с пациентами, но и проверила качество оказываемой помощи, уровень оснащения оборудованием и материалами. В частности, медики убедились в наличии и достаточных объемах запасов кислорода для пациентов на ИВЛ и кислородной поддержке. «Кислород есть в наличии, мы это видели, мы разговаривали с работниками, которые занимаются кислородоподачей, и с пациентами, – отметила по итогам выезда Семенова. – Тяжелых пациентов много, практически весь стационар занят, реанимационные палаты загружены, есть пациенты молодого возраста».

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