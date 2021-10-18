



В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности при повторном ремонте исправной кровли. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, директор ДК «Октябрь» Ленинского района обвиняется в халатности.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году в МБУК «ДК «Октябрь» проводился капитальный ремонт кровли. Стоимость выполненных работ превысила 1 млн рублей. Гарантийный срок на данную кровлю составлял 36 месяцев и заканчивался в октябре 2021 года. С каким-либо претензиями по качеству выполненных работ директор МБУК «ДК «Октябрь» в адрес подрядной организации не обращалась.

В конце 2019 года директору данного учреждения культуры стало известно о том, что МБУК «Дворец культуры «Октябрь» будет участвовать в мероприятии «Развитие муниципальных домов культуры» проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» национального проекта «Культура», в связи с чем на ремонт данного Дома культуры выделяется бюджетное финансирование в сумме более 20 млн рублей.

В дальнейшем по результатам конкурсных процедур с компанией-подрядчиком были заключены муниципальные контракты на выполнение ряда ремонтных работ здания МБУК ДК «Октябрь». При этом одним из контрактов вновь предусматривался ремонт кровли здания, на что было потрачено из бюджета более 2 млн 180 тысяч рублей.

Вину женщина не признает. Расследование уголовного дела проводилось Среднеахтубинским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.

Кроме того, региональным комитетом культуры к обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением.



