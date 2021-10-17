Расследования

Взломщика сейфа с 18 млн рублей осудили в Волгоградской области

Расследования 17.10.2021 13:32
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17.10.2021 13:32


К 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима осужден в Волгоградской области 53-летний житель Астраханской области. Как сообщили в Новоаннинском районном суде, мужчину признали виновным в краже, совершенной в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище. Также судом частично удовлетворено исковое заявление потерпевшего, в пользу которого взыскан причиненный преступлением материальный ущерб в размере 18 356 740 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года обвиняемый ограбил жителя хутора Черкесовский Новоаннинского района. Воспользовавшись отсутствием жильцов дома, он проник в жилище, где похитил из сейфа деньги и ювелирные украшения. Сейф обвиняемый вскрыл при помощи кувалды и гвоздодера.
Похищенные ценности он сложил в наволочку от подушки и закопал в землю рядом с автодорогой Р-22 «Москва-Каспий» в лесопосадке. Через некоторое время вернулся за похищенным, распорядившись впоследствии им по своему усмотрению.
Вину мужчина признал, однако указал, что им было похищено денежных средств и ювелирных украшений только на сумму около 8 миллионов рублей. Подсудимый раскаялся и принес извинения потерпевшему и в судебном заседании, и через средства массовой информации.

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