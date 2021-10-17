Происшествия

В Волгоградской области хозяин дома затопил печку и сгорел

Происшествия 17.10.2021 09:12
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17.10.2021 09:12


Трагедия произошла в Урюпинском районе в хуторе Маховском. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в своем доме ночью сгорел 55-летний мужчина. 
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что вызов поступил в 00:54 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. В переулке Луговом горел по всей площади деревянный дом. Пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части все потушили за 18 минут. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
Как стало известно информагентству, за минувшие сутки на пожаре погиб еще один человек – 46-летний житель поселка Линево Жирновского района. В данном случае причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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