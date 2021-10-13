Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3

Спорт 13.10.2021 20:39
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13.10.2021 20:39
Домашние стены не помогли сегодня "Ротору" в матче с клубом из Краснодара - волгоградская команда с треском проиграла аутсайдеру ФНЛ в матче 17-ого тура – 1:3. Первый тайм начался с опасного момента у гостей, когда футболист «Кубани» на 2-ой минуте пробивал по воротам волгоградцев и мяч после рикошета от игрока хозяев Ильи Бериашвили направился в штангу ворот «Ротора», сообщает ИА "Высота 102". Волгоградская команда имела свой шанс забить гол через несколько минут, когда полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов опасно ударил по воротам краснодарцев, но мяч пролетел рядом со штангой. На 15-ой минуте гости, имевшие статус аутсайдера в этой встрече из-за огромных кадровых проблем в связи с травмами игроков, неожиданно для многих смогли выйти вперёд. Футболист «Кубани» смог реализовать штрафной удар. После этого краснодарцы стали отходить ближе к своим воротам, по большей части сконцентрировавшись на защите и игре на контратаках. Почти до самого конца первого тайма гостям удавалось сдерживать атакующий натиск «Ротора», однако на 45-ой минуте хозяева всё-таки смогли сравнять счёт. Отличился полузащитник волгоградской команды Сергей Серченков.
Однако во втором тайме защита "Ротора" полностью провалилась. Подвел и вратарь Игорь Обухов. После грубых ошибок футболистов "Ротора" кубанцы в течение двух минут забили два безответных гола в ворота хозяев поля. После третьего гола игроки волгоградской команды так и не смогли взять себя в руки и отойти от шока. В итоге "Ротор" сенсационно проиграл аутсайдеру ФНЛ. Напомним, "Кубань" занимала до сегодняшнего матча последнее, 20-е место в турнирной таблице.
После провального матча игрокам "Ротора" пришлось объясняться за позорный проигрыш перед болельщиками. Понятно, что фанатов клуба такая игра волгоградской команды устроить не могла.Фото единого фан-портала "Ротора" ВК.
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