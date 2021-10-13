За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в Волгограде





Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении горе-предпринимателя, который пытался продать более 16 тысяч упаковок контрафактных табачных изделий в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется по ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере), а также ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Следствие установило, что в феврале этого года обвиняемый через интернет приобрел немаркированную табачную продукцию различных марок для продажи в торговых точках в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Для придания видимости продажи оригинальной продукции мужчина приобрел изделия с поддельными специальными марками. Ущерб правообладателю составил около 850 тысяч рублей. Свою вину мужчина не признал. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.







