За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в Волгограде

Расследования 13.10.2021 16:23
0
13.10.2021 16:23
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении горе-предпринимателя, который пытался продать более 16 тысяч упаковок контрафактных табачных изделий в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется по ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере), а также ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).
Следствие установило, что в феврале этого года обвиняемый через интернет приобрел немаркированную табачную продукцию различных марок для продажи в торговых точках в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Для придания видимости продажи оригинальной продукции мужчина приобрел изделия с поддельными специальными марками. Ущерб правообладателю составил около 850 тысяч рублей. Свою вину мужчина не признал. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.
Реклама
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под Волгоградом13.10.2021 17:13
Расследования 13.10.2021 17:13
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивиста13.10.2021 16:01
Расследования 13.10.2021 16:01
Женщина втянула подростков в торговлю наркотиками в Волгограде13.10.2021 14:36
Расследования 13.10.2021 14:36
Сбежавший в Ульяновской области осужденный напал на школьницу в Волгограде13.10.2021 12:46
Расследования 13.10.2021 12:46
Предпринимателя накажут рублем за попадание в Волгу краски с моста Волжской ГЭС13.10.2021 09:37
Расследования 13.10.2021 09:37
Наркоплантацию в Волгоградской области спрятали в чужом поле подсолнухов12.10.2021 18:12
Расследования 12.10.2021 18:12
Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражу12.10.2021 17:57
Расследования 12.10.2021 17:57
Вылившего водку в Вечный огонь в Волгограде арестовали на 10 суток12.10.2021 16:08
Расследования 12.10.2021 16:08
В Волгоградском облсуде попросили не называть фашистом обвиняемого в убийстве иностранного студента12.10.2021 11:35
Расследования 12.10.2021 11:35
Силовики задержали в Волгограде трио телефонных мошенников (ВИДЕО)12.10.2021 09:40
Расследования 12.10.2021 09:40
Водителя «Молодого» посадили в изолятор за неуплату штрафов в Волгограде11.10.2021 16:15
Расследования 11.10.2021 16:15
Главу поселка в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтане11.10.2021 13:27
Расследования 11.10.2021 13:27
Серийных разорителей лифтов отдали под суд в Волгограде11.10.2021 11:22
Расследования 11.10.2021 11:22
Дело об отравленной химикатами земле возбуждено в Волгоградской области11.10.2021 10:57
Расследования 11.10.2021 10:57
Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из Волгограда10.10.2021 11:07
Расследования 10.10.2021 11:07
Реклама