Вонь из затопленного подвала душит жильцов ледяных квартир в Волгограде





Череда коммунальных злоключений привела в отчаяние жителей дома №31 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Люди не могут добиться от управляющей компании «Альфа-Юг» решения ни одной из проблем, будь то отопление, водоснабжение или содержание общедомового имущества. «Наша семья прожила здесь больше 30 лет, тут выросли наши дети, но такого кошмара еще не было! – рассказала ИА «Высота 102» жительница одной из квартир на первом этаже. – Единственное, что теперь уже хочется сделать – переехать отсюда навсегда, и всё из-за нашей управляющей компании!».









По словам жильцов, проблема с вонью из подвала тянется уже несколько лет. Периодически наступают улучшения, особенно в летнее время. Но когда пару недель назад из-под дома вновь потянуло невыносимой сыростью, у людей лопнуло терпение. «На днях нам удалось поймать момент, когда мимо дома шел работник УК. Мы убедили его открыть подвал и посмотреть, что там происходит, почему стоит такая вонь, – пояснили жильцы. – Когда он нехотя согласился и распахнул дверь, мы с ужасом увидели, что всё затоплено! Еще бы оттуда не воняло – запах просто тошнотворный!» .





Удушливый канализационный запах ощущается даже на улице, когда проходишь мимо незастекленных окон подвала. Он просачивается через перекрытия в квартиры на первом этаже, в которых стоит собачий холод. Впрочем, до сих пор не отапливается вся «панелька»: жильцы вынуждены ходить по дому в свитерах и теплых халатах, включать сплит-системы или обогреватели в каждой комнате. Люди неоднократно звонили в диспетчерскую «Альфа-Юг», инженеру и мастеру участка – трубку так никто не взял.

«Сегодня мне удалось встретить во дворе слесаря. Я спросила: почему в доме всё ещё нет отопления? Он заявил, что все вентили открыты, тепло дали. Я привела его в нашу квартиру, и вместе мы ощупали трубы в каждой комнате – батареи ледяные! – рассказала одна из жительниц Татьяна. – В ответ слесарь сказал: я не знаю, почему так, это не мои проблемы. Я спросила его и о том, почему нет холодной воды на кухне уже две недели. Ответ шокировал: вы трубы не меняете, вот у вас воды и нет».

Позднее жильцы третьего подъезда все же выяснили, что проблема в одной из квартир этажами выше, где требуется замена стояка. Почему решение столь простого вопроса, как переваривание аварийного участка трубы, затянулось на две недели, для людей остается загадкой. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в жилищную инспекцию Волгограда и инспекцию Госжилнадзора по Волгоградской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, прокомментировать ее и принять меры, чтобы наконец-то прервать череду коммунальных злоключений на Штеменко, 31.