









Двух жителей Михайловки арестовали по подозрению в крупномасштабном выращивании конопли на чужом после с подсолнечником. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере).

В ходе проведения операции «Мак» полицейские обнаружили, что бывший работник местного сельхозпредприятия нашел необычный способ выращивать коноплю. После того, как хозяин поля засеял его подсолнухами, злоумышленник со своим приятелем тайно подсадил к цветам семена конопли. Чтобы их не заметили, мужчины приходили рано утром на плантацию и вручную срезали созревшие стебли. После они уложили на поле тент, где высушивали растения. При силовой поддержке спецподразделения «Гром» подозреваемых задержали, у них изъяли более 57 килограммов высушенной конопли. Горе-плантаторам грозит до 10 лет колонии.