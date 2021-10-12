Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую область







Крупный пожар на границе Атырауской области в Казахстане стал причиной смога на территории Волгограда, Волжского, восточных и центральных районов области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Дымка над Волгоградской областью испугала горожан и сельских жителей, в социальных сетях появились фотографии непонятного людям природного явления. «Вонь ужасная, откуда она?», – задались вопросом жители Волгоградской области. Удушливый запах, по словам волгоградцев, они почувствовали еще накануне поздно вечером. В региональном управлении МЧС посоветовали жителям Волгограда и области соблюдать элементарные меры безопасности и использовать средства защиты органов дыхания.





Крупный ландшафтный пожар в районе села Курмангазы (Ганюшкино) не могут потушить уже неделю – по данным ГУ МЧС России по Астраханской области, возгорание тростниковой растительности произошло 5 октября. Жителям соседнего региона рекомендовано избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна ночью и ранним утром, занавешивать окна и форточки увлажненной тканью, ограничить прогулки групп в детских садах.

Фото и видео: Валерия Метинская; ДЧС Атырауской области Республики Казахстан.