Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую область

Происшествия 12.10.2021 17:30
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12.10.2021 17:30
Крупный пожар на границе Атырауской области в Казахстане стал причиной смога на территории Волгограда, Волжского, восточных и центральных районов области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.
Дымка над Волгоградской областью испугала горожан и сельских жителей, в социальных сетях появились фотографии непонятного людям природного явления. «Вонь ужасная, откуда она?», – задались вопросом жители Волгоградской области. Удушливый запах, по словам волгоградцев, они почувствовали еще накануне поздно вечером. В региональном управлении МЧС посоветовали жителям Волгограда и области соблюдать элементарные меры безопасности и использовать средства защиты органов дыхания.
Крупный ландшафтный пожар в районе села Курмангазы (Ганюшкино) не могут потушить уже неделю – по данным ГУ МЧС России по Астраханской области, возгорание тростниковой растительности произошло 5 октября. Жителям соседнего региона рекомендовано избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна ночью и ранним утром, занавешивать окна и форточки увлажненной тканью, ограничить прогулки групп в детских садах.
Фото и видео: Валерия Метинская; ДЧС Атырауской области Республики Казахстан.
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