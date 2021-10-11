Расследования

Серийных разорителей лифтов отдали под суд в Волгограде

Расследования 11.10.2021 11:22
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11.10.2021 11:22


Трое жителей Волгограда в возрасте от 18 до 20 лет предстанут перед Советским районным судом по обвинению в серии краж лифтового оборудования с незаконным проникновением в разных районах города. Каждому из них грозит до пяти лет колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Следствие установило, что в период с июля по август 2021 года обвиняемые совершили 70 незаконных проникновений в технические помещения многоквартирных домов, чтобы украсть медные тормозные катушки с лифтов в Советском, Ворошиловском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском и Центральном районе. Молодые волгоградцы промышляли кражами в основном в утреннее время, когда большинство жителей уходили на работу и по делам, и никто не смог бы их застукать за воровством. 

При этом один из сообщников ранее работал в организации, которая занималась техническим обслуживанием лифтового оборудования. Поэтому мужчина знал механизм закрывания технических помещений, а также место, где находятся тормозные катушки. Общая сумма причиненного ущерба превысила 670 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали. Ожидать суда ранее судимый волгоградец будет под стражей, а двое его сообщников с ранее незапятнанной репутацией - под домашним арестом.
Напомним, в августе этого года задержали трех жителей Советского района по подозрению  в хищении тормозных катушек лифтовых двигателей в многоквартирных домах в Волгограде. Тогда следствие установило, что на места совершения преступлений подозреваемые приезжали на автомобиле. Один из них оставался в машине, двое заходили в подъезды многоквартирных домов и поднимались на крышу. Там они взламывали замки и проникали в технические помещения, где с помощью инструментов срезали тормозные катушки лифтовых двигателей. Похищенное они сдавали в пункты приема металла. Действия злоумышленников приводили к прекращению работы лифтов. 

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