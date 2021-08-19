Серийные разорители лифтов задержаны в Волгограде





Трое жителей Советского района задержаны по подозрению в хищении тормозных катушек лифтовых двигателей в многоквартирных домах в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с начала июня текущего года в полицию поступило сразу несколько заявлений от работников лифтовых компаний о хищениях оборудования.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Советского района в возрасте от 18 до 20 лет, двое из которых ранее судимы. Их задержали с поличным после совершения очередной кражи.





Установлено, что на места совершения преступлений подозреваемые приезжали на автомобиле. Один из них оставался в машине, двое заходили в подъезды многоквартирных домов и поднимались на крышу. Там они взламывали замки и проникали в технические помещения, где с помощью инструментов срезали тормозные катушки лифтовых двигателей. Похищенное они сдавали в пункты приема металла. Действия злоумышленников приводили к прекращению работы лифтов.





В настоящее время полицейские располагают информацией о порядка 50 фактов таких хищений. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области