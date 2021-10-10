Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в Волгограде

Экология 10.10.2021 14:28
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10.10.2021 14:28
Более тонны бытовых и негабаритных отходов собрали на берегу Волги в Тракторозаводском районе Волгограда 30 участников соревнований по плоггингу «Два берега». Экобегуны, разделившись на шесть команд, за 45 минут преодолели полтора километра и принесли к финишу выброшенные матрас, ковер, огромные покрышки и даже умывальник, рассказала ИА «Высота 102» организатор мероприятия Наталия Жарова. Собранный в поселке Нижний Тракторный мусор вывезут и утилизируют при поддержке администрации Волгограда.
Название забега произошло от английского глагола jogging (бегать трусцой) и шведского plocka upp (забирать). Состоявшиеся соревнования стали вторыми в истории Волгограда – первые проходили в 2019 году, прошлый год пришлось пропустить из-за начавшейся пандемии. На призыв организаторов провести субботний день с пользой для здоровья и экологии откликнулись несколько десятков добровольцев со всего Волгограда.
Те, кто не смог принять участие непосредственно в забеге, оказали посильную помощь в организации интерактивных площадок и награждении победителей соревнований. Всем экобегунам на память вручили сумки из переработанных материалов для экологичных походов за продуктами. Мероприятие проходило при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Аналогичные соревнования по плоггингу пройдут и в соседнем городе Волжском, где 14 октября добровольцы выйдут на берег Ахтубы под мостом на остров Зеленый.
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