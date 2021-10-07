В Волгограде закрыли станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина»





Подземную станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина» в центре Волгограда минувшим утром закрыли по техническим причинам. Вагоны проходят без остановки, посадки и выхода нет, сообщили ИА «Высота 102» пассажиры СТ, добиравшиеся на работу в 8.00.

«Видно, что на станции вообще никого нет: ни полицейских, ни других силовиков, ни персонала «Метроэлектротранса», – рассказали волгоградцы. – Водитель трамвая объявил нам, что «Площадь Ленина» закрыта по техническим причинам, еще на станции «Комсомольская». Пришлось поспешно выходить из вагона и пересаживаться на троллейбус, где неприятно удивило отсутствие кондуктора. Входить теперь можно только в переднюю дверь, платить водителю, в итоге на остановке мы стоим дольше обычного».

После опубликования информации в администрации Волгограда прокомментировали закрытие станции по техническим причинам. «7 октября в 7.40 дежурный по станции скоростного трамвая «Площадь им. Ленина» обнаружил спортивную сумку, – рассказали в мэрии. – Согласно инструкции, сотрудники «Метроэлектротранс» для обеспечения безопасности граждан закрыли станцию на вход, а также сообщили о найденной вещи в полицию. Движение трамваев по маршруту осуществлялось, но станция была закрыта для посадки и высадки пассажиров. В 8.23 на станцию прибыла хозяйка сумки, в присутствии сотрудников полиции девушка опознала свои вещи и забрала сумку». По данным МУП «МЭТ», станция вновь была открыта только в 08.25.