Расследования

В Волгоградской области главу поселения подозревают в мошенничестве

Расследования 06.10.2021 16:38
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06.10.2021 16:38


Глава Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области подозревается в совершении мошенничества в крупном размере. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в отношении представителя власти на основании материалов надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ.
Как установлено в ходе надзорной проверки, в ноябре 2017 года фигурант уголовного дела, который на тот момент занимал должность председателя представительного органа Кировского сельского поселения, приобрел у администрации Светлоярского района за 11 тысяч рублей без проведения торгов земельный участок площадью 1030 кв.м. при кадастровой стоимости 380 тысяч рублей. Столь низкая цена была обусловлена тем, что якобы у покупателя на указанном участке имелся гараж. В действительности же нежилое строение на участке не возводилось.
Кроме того, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Светлоярского района совместно с сотрудниками регионального УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области, установлено, что по аналогичной схеме действовали еще 10 жителей рабочего поселка Светлый Яр. Причиненный муниципалитету ущерб превысил 4 миллиона рублей. По данным фактам в отношении каждого лица возбуждены уголовные дела.
Отметим, что в начале октября текущего года за аферу с землей в Светлом Яру был осужден бывший начальник отдела кадастровых работ МУП "Районное управление земельными ресурсами" Антон Марчуков. Его приговорили к трем годом лишения свободы условно. Решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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