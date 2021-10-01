Расследования

Экс-сотрудника МУП осудили за аферу с землей в Светлом Яру Волгоградской области

Расследования 01.10.2021 17:05
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01.10.2021 17:05


Виновным в совершении мошенничества в крупном размере признан бывший начальник отдела кадастровых работ МУП "Районное управление земельными ресурсами" Антон Марчуков. Как сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, приговором Светлоярского районного суда ему назначено три года лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Следствием и судом установлено, что в январе 2019 года распоряжением главы района был объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка  для размещения складских помещений. Марчуков, который на тот момент был начальником отдела в МУП, решил приобрести путем обмана права на земельный участок, стоимостью 2,3 миллиона рублей, для его дальнейшей продажи и незаконного обогащения.
Для этого он зарегистрировал супругу в качестве индивидуального предпринимателя, изготовил от ее имени заявку на участие в аукционе. Ввиду подачи одной заявки  аукцион был признан несостоявшимся. В марте 2019 года на основании распоряжения  администрации договор аренды указанного земельного участка заключили с единственным заявителем на участие в аукционе - супругой Марчукова. При этом фактическим арендатором земельного участка выступил он сам. 
В мае, действуя с целью незаконного выкупа земельного участка за 3% от его кадастровой стоимости, он организовал изготовление проекта здания, содержащего ложные сведения о намерениях осуществить строительство на данном земельном участке складского помещения площадью 80,4 кв.м., и лично изготовил заявление от имени супруги о выдаче разрешения на строительство, представив его в администрацию. На основании указанных документов супруге подсудимого было выдано разрешение на строительство складского помещения на арендуемом земельном участке.
После чего Марчуков изготовил от имени кадастрового инженера подложный технический план якобы построенного складского помещения и направил его от имени своей супруги  в Управление Росреестра по Волгоградской области. Вскоре на основании подложного технического плана несуществующий объект недвижимости был поставлен на кадастровый учет, за супругой подсудимого зарегистрировано право собственности. Затем он поручил и разрешение на ввод якобы построенного здания склада в эксплуатацию.
В итоге выкупная цена участка составила 69 439,05 руб. (3% от его кадастровой стоимости). В дальнейшем Марчуков с целью сокрытия преступления организовал снятие с кадастрового учета несуществующего здания склада в связи с якобы его сносом, а также продажу полученного в собственность путем обмана земельного участка. Денежными средствами, полученными от продажи земли, подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Следствие установило, что своими действиями Марчуков причинил администрации ущерб на сумму 2,2 миллиона рублей. Ущерб он возместил частично.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

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