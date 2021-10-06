В Волгограде массово вырубают больные ясени





Работы по уборке погибших от златки ясеней ведутся сразу на нескольких улицах Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. Как сообщили в мэрии, сотрудники коммунальных служб освобождают зеленые зоны от сухостоя, чтобы на месте пораженных вредителями деревьев высадить новые.

Как ранее сообщалось, решение о вырубке зараженных изумрудной златкой ясеней было принято на прошлой неделе на совещании у временно исполняющего полномочия главы Волгограда Владимира Марченко. Специалисты пришли к выводу, что необходимо произвести санитарный снос погибших деревьев с последующем уничтожением пораженной древесины

Работы по уборке сухих стволов сейчас ведутся вдоль улиц. Огарева, Циолковского, Ким и других в Ворошиловском районе. Аналогичные работы проводятся и на других городских территориях. Так, в Центральном районе на ул. 7-й Гвардейской и Чуйкова уборку пораженных вредителем ясеней осуществляют сотрудники МБУ "Волгоградзеленхоз". Параллельно администрация района разрабатывает дендроплан для зеленой зоны о ул. 7-й Гвардейской, чтобы исключить хаотичную высадку, а также проект организации системы полива для обеспечения приживаемости саженцев. После удаления пней вдоль улицы им. Чуйкова будет высажено свыше 70 деревьев в границах от ул. Комсомольской до ул. 13-й Гвардейской, а также на пересечении с ул. Ленина.

Всего в рамках месячника по благоустройству, который стартует в Волгограде 7 октября, районным коммунальным службам предстоит высадить более 700 деревьев и свыше 6500 кустарников.



