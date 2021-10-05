Водитель и ребенок погибли в расплющенной легковушке на юге Волгограда

Происшествия 05.10.2021 20:27
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05.10.2021 20:27
Водитель ВАЗ-2115 и его 11-летний пассажир погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Красноармейском районе Волгограда. Второй 9-летний пассажир легковой машины госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ ехал по дороге Волгоград – Котельниково – Сальск в сторону поселка им. 19-ого партсъезда, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Ford Kuga. В столкнувшиеся автомобили въехала Lada Largus. Удар был такой силы, что всех находившихся в ВАЗ-2115 зажало в деформированной машине, их деблокировали силами МЧС.
Раненого 9-летнего ребенка с заднего сиденья карета скорой помощи увезла больницу №7, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Еще два человека, включая 66-летнего водителя Ford, получили ушибы грудной клетки, им оказывают комплекс необходимых мер.
На месте аварии работают экипажи ГИБДД города Волгограда и следственно-оперативная группа, в поселок направляются автотехники и следователи Главка полиции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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