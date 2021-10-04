Происшествия 04.10.2021 18:10
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04.10.2021 18:10
Отравившуюся грибами женщину экстренно госпитализировали с острова Сарпинский в Волгограде. Жительнице острова, который является частью Кировского района, стало плохо в субботу, 2 октября, около полуночи, сообщили в администрации Волгограда. Родные женщины позвонили в экстренные службы, дежурный экипаж группы службы «089» эвакуировал пострадавшую на материк. На месте переправы на правом берегу Волги ее уже ждала карета скорой медицинской помощи. С момента получения сообщения об отравлении и до передачи женщины медикам прошло не больше 45 минут.
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