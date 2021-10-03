Волгоградский «Ротор» сыграл в очередную ничью с «Торпедо»

Спорт 03.10.2021 18:01
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03.10.2021 18:01
«Ротор» на "Волгоград Арене" сыграл вничью с клубом из Москвы в матче 15-ого тура первенства ФНЛ – 1:1. Первый тайм команды провели очень активно и на двоих создали несколько опасных моментов, сообщает ИА "Высота 102". На 8-ой минуте встречи полузащитник хозяев Александр Ташаев пробивал дальним ударом, но мяч попал в штангу ворот москвичей и спас гостей от пропущенного гола. Однако уже через пару минут голкипер "Торпедо" зацепил руками в своей штрафной площади нападающего «Ротора» Камиля Муллина, который проводил в этой встречи свой 100-ый матч за волгоградскую команду. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал защитник Илья Бериашвили и вывел хозяев вперёд. После этого футболисты "Торпедо" стали активнее подходить к воротам волгоградцев. И это принесло свои результаты. На 27-ой минуте матча москвичи разыграли аут у ворот хозяев, в результате которого им удалось нанести удар по воротам голкипера «Ротора» Игоря Обухова и мяч после рикошета от Ильи Бериашвили оказался в воротах. На 30-ой минуте свой шанс отличиться был у Камиля Муллина, но тот с острого угла пробил и попал в сетку ворот с внешней стороны. На 39-ой минуте встречи футболисты «Торпедо» могли выйти вперёд. Защита волгоградской команды оставила в одиночестве игрока гостей и тот с угла штрафной пробивал по воротам Игоря Обухова, но тот смог выручить свой коллектив от пропущенного мяча. Уже в добавленное арбитром встречи время полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов пробивал головой после подачи штрафного, но мяч пролетел в близком расстоянии от штанги ворот «Торпедо».
Второй тайм "Ротор" провел уже в традиционном в этом сезоне стиле - сбавил активность и почти перестал атаковать. У "Торпедо" при этом было еще несколько моментов, удачная реализация которых могла привести к победе. Однако голами они не завершились. Стоить отметить, что за минуту до конца матча был удален игрок "Ротора" Игорь Школик. Судья посчитал, что он симулировал, упав в чужой штрафной. Пенальти таким образом ему заработать не удалось.
Напомним, до этого тура "Ротор" занимал 11-ое место, имея в активе 20 очков.
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