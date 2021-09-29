В Волгоградской области в построенном по нацпроекту парке нашли дефекты





Тендер на устранение дефектов и недостатков системы освещения парка «Заречный» во Фролово объявили власти городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на устранение брака, выявленного в гарантийный период, планируется направить около 2,8 миллиона рублей за счет банковской гарантии. В извещении подчеркивается, что обнаруженные дефекты делают объект непригодным для нормальной эксплуатации.

Напомним, парк «Заречный» был введен в эксплуатацию около года назад. Городской округ Фролово стал одним из победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведенного в 2019 году, и получил на создание рекреационного парка «Заречный» 75 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Основную сумму выделенных средств – 60 миллионов рублей – осваивало ООО «Строительная компания Монолит-Юг». Однако контракт с подрядчиком был расторгнут по обоюдному согласию после выполнения работ почти на 59 миллионов рублей. Интересно, что весной этого года жители Фролово в соцсетях выкладывали фото провалившегося асфальта в парке.

Справка. Площадь парка «Заречный», который примыкает к берегу Арчеды, составляет 7,2 га. Его территория поделена на несколько функциональных зон, связанных сетью тропинок и дорожек. В парке располагаются памятники, фонтан, детские игровые комплексы, понтонный комплекс с видовыми площадками, пирсами и причалами с трапами-сходнями, кафе с верандой и другие объекты.



