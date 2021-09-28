Банк «Открытие»: цены на олово отскочили от максимума





Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на мировом рынке олова.

Котировки олова в пятницу (24.09.2021) достигли исторического максимума, составив $36 539 за тонну, что на 81% выше, чем в начале года. Однако уже сегодня цена снизилась до $35 100 за тонну из-за фиксации прибыли. Цены растут из-за сбоев предложения металла из основных стран-поставщиков при росте спроса от производителей электроники, использующих его в качестве припоя для контактов. По расчетам International Tin Association, дефицит олова в этом году составит 10,2 тыс. т (2,8% от потребления в докризисном 2019г.), а в 2022г. – 12,7 тыс. т (3,5%). На фоне ускорения трендов электрификации, использования ВИЭ и развёртывания 5G-сетей потребление олова может вырасти к 2025 г. на 20% от уровня 2019 г. – до 430 тыс. т. И это станет существенным фактором поддержки высокого уровня цен.

Основные проблемы с поставками сейчас возникают из-за ЮВА, где на производителей влияют локальные факторы и рост числа заболеваний COVID-19. Так, крупнейший в Малайзии производитель олова – Malaysia Smelting Corporation – в июне 2021г. объявил форс-мажор по поставкам из-за проблем с оборудованием.

Ужесточение риторики со стороны ФРС США и возможное банкротство девелоперской компании Evergrande (Китай) сдерживает рост котировок, но влияние фундаментальных факторов в краткосрочной перспективе будет преобладать.