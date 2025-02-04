В Волгограде спасатели воссоединили маму с сыном

В Волгограде сотрудники муниципальной службы спасения оперативно отреагировали на опасную ситуацию, в которой оказался ребенок с ограниченными возможностями. Как рассказали в администрации города, около полуночи 4 февраля в службу экстренной помощи «112» обратилась жительница Тракторозаводского района. Женщина сообщила, что ее сын оказался заперт в квартире.

Как выяснилось, волгоградка на минуту вышла в подъезд и случайно захлопнула входную дверь. В это время на плите готовилась еда.

Спасатели прибыли на место, вскрыли замки и выключили плиту. К счастью, мальчик все это время спал и даже не успел заметить отсутствие взрослых.