Происшествия

В Волгограде спасатели воссоединили маму с сыном

Происшествия 04.02.2025 12:57
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04.02.2025 12:57


В Волгограде сотрудники муниципальной службы спасения оперативно отреагировали на опасную ситуацию, в которой оказался ребенок  с ограниченными возможностями. Как рассказали в администрации города, около полуночи 4 февраля в службу экстренной помощи «112» обратилась жительница Тракторозаводского района. Женщина сообщила, что ее сын оказался заперт в квартире. 

Как выяснилось, волгоградка на минуту вышла в подъезд и случайно захлопнула входную дверь. В это время на плите готовилась еда. 

Спасатели прибыли на место, вскрыли замки и выключили плиту. К счастью, мальчик все это время спал и даже не успел заметить отсутствие взрослых.

Фото V102.RU (архив)

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