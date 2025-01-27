Экономика 27.01.2025 10:34
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27.01.2025 10:34
В Волгоградской области назвали двадцатку специальностей, за которые работодатели готовы платить хорошие деньги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, в этот список по итогам 2024 года вошли в основном квалифицированные работники и топ-менеджеры.
Абсолютным лидером топа высокооплачиваемых профессий стал оператор станков с ЧПУ (164,7 тыс. рублей). Также в рейтинг высокооплачиваемых должностей включили сварщика (153,2 тыс. рублей) и токаря (152,1 тыс. рублей). К слову, в целом по России в тройке самых «дорогих»: DevOps-инженеры (248 500 руб.), руководители группы разработки (234 700 руб.) и дата-сайентисты (232 000 руб.).
Также на высокие зарплаты в Волгоградской области могут рассчитывать водители (150,9 тыс. рублей), коммерческие (150 тыс. рублей) и генеральные (150 тыс. рублей) директора, геодезисты (149,8 тыс. рублей).
Геологу готовы платить 125 тысяч, прорабу - 120,9 тыс., техническому директору (120 тыс. рублей), машинисту (116,6 тыс. рублей), руководителю строительных проектов (113,3 тыс. рублей), инженеру ПНР (110 тыс. рублей). По-прежнему в востребованной профессией остаются курьеры (109 тыс. рублей), маляры (108,7 тыс. рублей), монтажники (108,5 тыс. рублей), руководители отдела продаж (108 тыс. рублей), директора по персоналу (105 тыс. рублей).
Замыкают двадцатку высокооплачиваемых профессий в регионе главные инженеры проектов и главврачи. Им готовы платить по 100 тысяч.
В компании подчеркнули, что высокие зарплаты для «синих воротничков» объясняются не только так называемой «зарплатной гонкой» за дефицитными сотрудниками, но и ростом вахтовых предложений в регионе. Так, в Волгоградской области количество вахтовых предложений конца 2024 года к аналогичному периоду 2023 года выросло на треть. Вахтовики могут зарабатывать до 164 тысячи рублей, если имеют профессии водителей, сварщиков, монтажников, прорабов и геодезистах.
Фото V102.RU (архив)
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