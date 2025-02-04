В Волгоградской области 8 февраля откроется выставка первоцветов





8 февраля в Волгоградском областном ботаническом саду откроется выставка первоцветов. Как сообщает ИА «Высота 102», уникальная экспозиция, включающая в себя десятки сортов и тысячи растений, будет доступна на территории оранжереи в городе Волжском на протяжении ближайшей недели.

- К выставке сотрудники сада вырастили подснежники, морозники, ландыши, различные виды дикорастущих тюльпанов, лука и другие. Любителей декоративных культур ждет огромное разнообразие примул, гиацинтов, фрезий, нарциссов, крокусов, фиалок, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации региона.

Отметим, открытие экспозиции состоится в ближайшую субботу. Выставка будет доступна для посещения с 11:00 по адресу: Волжский, ул. Набережная, д.2л. В остальные дни режим работы с 09.00 до 16.00.