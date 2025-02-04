Смертельно опасную инфекцию занесли из леса в село под Волгоградом

В Калачевском районе Волгоградской области обнаружен новый очаг по бешенству среди животных. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии, карантин объявлен в Голубинском сельском поселении.
Переполох случился после того, как в одном из подворий пала молодая телочка. Оказалось, причиной стала смертельно опасная инфекция – бешенство, которым молодая корова заразилась после укуса больной лисы.
В связи с объявлением карантина специалисты проведут обход домовладений, где содержатся домашние животные, на предмет обследования их состояния. Непривитые питомцы и домашний скот будут вакцинированы. Также запланированы дератизация и дезинфекция мест, где были обнаружены павшие животные.