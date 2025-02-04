Лучший бомбардир «Арсенала» перешел в «Ротор»

Руководство «Ротора» достигло договоренности с «Арсеналом», выступающим в Первой лиге, о переходе Максима Турищева в волгоградский клуб до конца сезона 2024-2025 гг. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе сине-голубых, 22-летний центральный нападающий из Москвы является воспитанником академии московского «Локомотива». Максим выступал также за «Локомотив 2», «Ростов 2», «Торпедо Москва», «Родину», «Арсенал Тулу».
В Российской Премьер Лиге новый футболист волгоградской команды провёл 31 матч. В Первой Лиге сыграл 37 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи. Максим является лучшим бомбардиром тульского «Арсенала» в сезоне - он забил 6 мячей.
Всего за карьеру он провёл 155 матчей, забил 56 голов и отдал 13 голевых передач.
Нападающий будет выступать за «Ротор» под 90-м номером.
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