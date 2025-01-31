В Волгоградской области за 2024 год выдача ипотеки обрушилась на 41%





Центробанк России опубликовал статистические данные по выдаче ипотеки в 2024 году. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области в 2024 году было выдано 16,2 тыс. такого рода займов, при том что годом ранее жители региона оформили в банковских организациях 27,7 тыс. кредитов на приобретение недвижимости. За год местный ипотечный рынок уменьшился на рекордный 41%.

На столько же снизился и общий объем выданных финансовых средств: с 86,7 млрд рублей в 2023 году до 50,9 млрд рублей в 2024 году.

Наиболее драматичное падение количества выданных ипотечных займов пришлось в регионе на декабрь 2024 года. Так, в последнем месяце уходящего года волгоградцы взяли 911 ипотечных кредитов, что составляет всего 36,4% от уровня декабря 2023 года.

Напомним, «перегрев» экономики, когда производство товаров и услуг не поспевает за ростом доступных населению и бизнесу финансов, спровоцировал в России ускорение инфляции. Чтобы сгладить негативные последствия для населения, Центробанк с июня 2023 года регулярно повышает ключевую ставку, от которой зависит и стоимость кредитных услуг. Одно из последних повышений пришлось на 28 октября 2024 года. Тогда регулятор поднял ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Что вызвало в том числе и подорожание ипотеки.