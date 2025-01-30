Волгоградцы не поверили в заморозку цен на бензин

Экономика 30.01.2025 19:20
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30.01.2025 19:20
Волгоградцы с недоверием отнеслись к новым данным о заморозке цен на бензин в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане поделились фото ценников с заправки «Лукойла», которые не совпадают с озвученными Волгоградстатом цифрами.
В частности, АИ-92 стоит здесь 57,12 рубля за литр, АИ-95 – 63,82 рубля, АИ-98 – 83,89 рубля, а дизтопливо – 69,01 рубля.
При этом накануне в Волгоградстате обнародовали другие данные по стоимости бензина. Так, по информации ведомства, АИ-92 стоит 56,27 рубля за литр, АИ-95 – 62,52, АИ-98 – 82,46 рубля, а солярка - 68,07 рубля за литр.
Ранее, напомним, сообщалось, что, согласно данным Волгоградстата, цены на автомобильное топливо остаются неизменными в регионе уже вторую неделю подряд.
Фото читателей V102.RU
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