Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублей

Экономика 27.01.2025 13:51
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27.01.2025 13:51
Оборот розничной торговли Волгоградской области за январь-ноябрь 2024 года составил 639,8 млрд рублей. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. При этом по Российской Федерации этот показатель составил 49 914,9 млрд рублей (рост на 7,4%).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, жителям региона реализовано за этот период на 267,3 млрд рублей – на 6% больше, чем в 2023 году. На покупку непродовольственных товаров волгоградцы потратили 372,5 млрд рублей, или на 12,4% больше. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 41,8%, непродовольственных товаров – 58,2%.
Наибольшая доля продаж продуктов питания и непродовольственных товаров приходится на крупный бизнес – 63,8%. Доля малого и среднего предпринимательства составляет 32,1%, а розничные рынки и ярмарки занимают 4,1% в общем обороте розничной торговли.
Фото V102.RU
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