Экономика 29.01.2025 10:13
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29.01.2025 10:13
За шесть месяцев прошлого года контакт-центр энергосбытовой компании принял более 100 тысяч обращений волгоградских потребителей. Основная часть поступивших вопросов касалась ежемесячных платежей, размеров и причин задолженности. В число популярных обращений также попала передача показаний, качество электроснабжения и контакты аварийных служб.
— Число обращений по сравнению с 2023 годом выросло в два раза. Причины такого роста — улучшение каналов связи с потребителями и развитие удобных дистанционных сервисов, — пояснили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Теперь операторы контакт-центра помогают волгоградцам с регистрацией в личном кабинете и мобильном приложении, а также с восстановлением подачи электроэнергии после отключения за неуплату. Причем пик таких звонков чаще всего приходится на 23–25 число, когда большинство клиентов передают показания счетчиков, несмотря на то, что делать это можно уже с 15 числа, причем удаленно, без звонков. Для этого доступен голосовой помощник, сайт компании, мобильное приложение, электронная почта или мессенджеры Telegramи Viber.
— Среди новых обращений регистрируются участившиеся жалобы на действия мошенников, — отметили в компании. — Сотрудники контакт-центра объясняют клиентам, как действовать в таких ситуациях, как защитить свои финансы и личные данные. Работа операторов строго оценивается по четко прописанным стандартам обслуживания и в соответствии с принятой «Программой повышения качества обслуживания».
Связаться с контакт-центром волгоградцы могут через личный кабинет на сайте, мобильное приложение или по телефонам: 96-07-03 (общие вопросы) и 68-43-88 (передача показаний).
Контакт-центр – это лишь один из каналов связи. Многие вопросы, в числе которых подача заявки на установку или опломбировку счетчика, оформление договора энергоснабжения или переоформление лицевого счета при покупке или продаже жилья, можно решить без личного визита: через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение.
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