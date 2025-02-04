Происшествия

«Где ж такие парни живут?»: под Волгоградом два героя спасли собаку из полыньи

Происшествия 04.02.2025 17:06
0
04.02.2025 17:06




Подробностями трогательной истории, произошедшей 3 февраля на набережной Камышина Волгоградской области, делятся жители этого города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Инфокам», на месте впадения реки Камышинки в Волгу, практически посередине, бегала собака и истошно лаяла. Так, видимо, она пыталась привлечь внимание к попавшей в беду другой собаке, которая провалилась в полынью и тщетно пыталась выбраться.

Очевидцы инцидента сообщили о происшествии спасателям. Но, пока те добирались на место вызова, у двоих парней не выдержали нервы. Один из них, скинув верхнюю одежду и оставшись в одной футболке, ползком добрался до края полыньи. На помощь парню поспешил его товарищ. Он держал друга за ноги, когда тот вытаскивал пса из воды. 

Когда же все четверо – две собаки и их спасители, оказались на льду, парни не решились самостоятельно пробираться к берегу - лед мог провалиться и под людьми, и под животными. Но в это время к ним уже мчалось  спасательное судно на воздушной подушке. Четверку благополучно погрузили на борт судна и доставили к берегу под ликование переживающих за происходящее горожан.

Сейчас в Камышине только и говорят про этих героев. В соцсетях горожане предлагают найти этих храбрых парней и наградить за их достойный подражания  поступок. 

Видео Волгоград с огоньком t.me и Инфокам

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.02.2025 15:51
Происшествия 04.02.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:57
Происшествия 04.02.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 12:52
Происшествия 04.02.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 11:05
Происшествия 04.02.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.02.2025 10:05
Происшествия 04.02.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 16:50
Происшествия 03.02.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 13:20
Происшествия 03.02.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 10:25
Происшествия 03.02.2025 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 10:21
Происшествия 03.02.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 06:24
Происшествия 03.02.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 06:22
Происшествия 03.02.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.02.2025 05:07
Происшествия 03.02.2025 05:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2025 10:35
Происшествия 02.02.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.02.2025 09:47
Происшествия 02.02.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2025 20:49
Происшествия 01.02.2025 20:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
Волгоградцев могут отселить из зоны ликвидации последствий атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:06
«Где ж такие парни живут?»: под Волгоградом два героя спасли собаку из полыньиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В Волгоградской области взяли под стражу водителя, задавившего насмерть подросткаСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области 8 февраля откроется выставка первоцветовСмотреть фотографии
15:51
На трассе под Волгоградом автомобили друг за другом улетают в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
Смертельно опасную инфекцию занесли из леса в село под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Бастрыкин поручил СК России изучить волокиту с расселением волгоградского МКДСмотреть фотографии
15:27
Центробанк развеял мифы о цифровом рублеСмотреть фотографии
14:59
Прокуратура: медикам Руднянской ЦРБ месяцами не платили за переработкиСмотреть фотографии
14:28
Волгоградский след обнаружен в похищении школьницы под ТюменьюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Волгоградцы окончательно перешли на зарядные устройства на Type-CСмотреть фотографии
13:46
В Волжском судебных приставов осудили за фальсификацию уголовных делСмотреть фотографии
13:27
Полиция настигла в шкафу волжанина, убившего соперникаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградца, наладившего контакт с ВСУ, осудили за подготовку к госизменеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде спасатели воссоединили маму с сыномСмотреть фотографии
12:52
Очевидцы сообщили о завязших в снегу фурах на трассе Р-22 «Каспий» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Годными к военной службе могут признать россиян с сифилисом и психозамиСмотреть фотографии
12:37
Бочаров анонсировал создание новой модели спортплощадок в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Под Волгоградом полицейские спасли раненого филинаСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде снесут сгоревший аварийный дом и два 2-этажных баракаСмотреть фотографии
11:22
Волгоградский священник выехал на защиту НПЗ от БПЛАСмотреть фотографии
11:17
Машины всмятку: под Волгоградом две «Лады» не поделили трассуСмотреть фотографии
11:09
Следком объявил розыск волгоградца, пропавшего 20 лет назад по дороге из школыСмотреть фотографии
11:05
В Волжском школьница госпитализирована после столкновения Kia Rio и Cadillac XT6Смотреть фотографииCмотреть видео
10:49
В Волгограде коммунальщики восстановили более 1000 кв. метров асфальтаСмотреть фотографии
10:45
112 кг. подозрительных говяжьих субпродуктов нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
В Иловле стартует судебный процесс по делу главы района Ивана ГеляСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде стоимость услуг речных трамвайчиков вырастет на 12%Смотреть фотографии
10:20
T2 запустила специальную линию помощи клиентам после атаки мошенниковСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца наказали за продажу на рынке краснокнижной белорыбицыСмотреть фотографии
 