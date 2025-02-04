







Подробностями трогательной истории, произошедшей 3 февраля на набережной Камышина Волгоградской области, делятся жители этого города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «Инфокам», на месте впадения реки Камышинки в Волгу, практически посередине, бегала собака и истошно лаяла. Так, видимо, она пыталась привлечь внимание к попавшей в беду другой собаке, которая провалилась в полынью и тщетно пыталась выбраться.

Очевидцы инцидента сообщили о происшествии спасателям. Но, пока те добирались на место вызова, у двоих парней не выдержали нервы. Один из них, скинув верхнюю одежду и оставшись в одной футболке, ползком добрался до края полыньи. На помощь парню поспешил его товарищ. Он держал друга за ноги, когда тот вытаскивал пса из воды.

Когда же все четверо – две собаки и их спасители, оказались на льду, парни не решились самостоятельно пробираться к берегу - лед мог провалиться и под людьми, и под животными. Но в это время к ним уже мчалось спасательное судно на воздушной подушке. Четверку благополучно погрузили на борт судна и доставили к берегу под ликование переживающих за происходящее горожан.

Сейчас в Камышине только и говорят про этих героев. В соцсетях горожане предлагают найти этих храбрых парней и наградить за их достойный подражания поступок.

Видео Волгоград с огоньком t.me и Инфокам