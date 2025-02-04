



4 февраля председатель СК России Александр Бастрыкин в очередной раз вынужден был обратить внимание на волокиту при расселении аварийного жилого фонда в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», глава ведомства откликнулся на жалобы жителей двухэтажного дома №3 на ул. Северный городок, которые вынуждены годами проживать в нечеловеческих условиях.

- В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница города Волгограда, имеющая на иждивении сына-инвалида, по вопросу длительного непринятия мер к переселению жильцов многоквартирного дома по улице Северный городок. Здание 1947 года постройки признано аварийным в 2020 году, однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается, - рассказали в Следкоме.

Отметим, сейчас СУ СК России по Волгоградской области проводит процессуальную проверку по факту поступившего обращения. Правоохранителям теперь необходимо будет дать правовую оценку действиям администрации Волгограда. Александр Бастрыкин также поручил поставить ситуацию с этим МКД на контроль в центральном аппарате. Региональным следователям предстоит в ближайшее время доложить в Москву о мерах, принятых для восстановления законных прав граждан.

Фото из архива ИА «Высота 102»