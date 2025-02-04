Волгоградцы окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C





В Волгоградской область растёт востребованность зарядных устройств c Type-C. За последние 2 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать в 1,4 раза чаще. Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

В регионе продажи автомобильных и сетевых зарядных устройств, а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год на 46%, в деньгах — на 71%. В итоге по результатам прошлого года такие разъёмы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъём Type-C (53%).

Так, доля Type-C в зарядках для автомобилей выросла с 22% до 25%, в сетевых — с 51% до 58%, на дата-кабелях — с 34% до 47%. Для сравнения, продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали более чем на треть, а с Lightning — выросли всего на 4%.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 годаначался активный переход всех смартфонов наUSB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т.д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

Type-C – это тип разъёма на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году, а в 2019 появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ – универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-Cсимметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

НаType-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъёмом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жёстких требований к разъёмам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на нашем рынке.

— Явный рост спроса на USB-C наметился ещё год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъёмом. Как следствие, растёт спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее,мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъёмами, поскольку у пользователей на руках остаётся достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами, — поделился рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Фото: МегаФон

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