Экономика

Волгоградцам задолжали 4,1 млн рублей по зарплате

Экономика 31.01.2025 08:30
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31.01.2025 08:30


В Волгоградской области за минувший месяц удалось сократить задолженность по зарплате перед работниками организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, снижение объема задолженности составило 24,6% (4,1 миллиона рублей).
При этом в ЮФО самые большие зарплатные долги зафиксированы в  Севастополе – 8,2 миллиона. В Калмыкии работникам должны 4 миллиона рублей. В Астраханской области задолженность за месяц удалось снизить на 80% - до 1 миллиона.
А вот в Адыгее и Ростовской области долгов по зарплате нет.


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