Волгоградцам задолжали 4,1 млн рублей по зарплате

А вот в Адыгее и Ростовской области долгов по зарплате нет.
Экономика 31.01.2025 08:30
0
31.01.2025 08:30
А вот в Адыгее и Ростовской области долгов по зарплате нет.
В Волгоградской области за минувший месяц удалось сократить задолженность по зарплате перед работниками организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, снижение объема задолженности составило 24,6% (4,1 миллиона рублей).При этом в ЮФО самые большие зарплатные долги зафиксированы в Севастополе – 8,2 миллиона. В Калмыкии работникам должны 4 миллиона рублей. В Астраханской области задолженность за месяц удалось снизить на 80% - до 1 миллиона.
А вот в Адыгее и Ростовской области долгов по зарплате нет.
В Волгоградской области за 2024 год выдача ипотеки обрушилась на 41%31.01.2025 07:05
Экономика 31.01.2025 07:05
Волгоградцы не поверили в заморозку цен на бензин30.01.2025 19:20
Экономика 30.01.2025 19:20
В Волгоградской области неожиданно подешевели овощи30.01.2025 10:03
Экономика 30.01.2025 10:03
Темпы жилищного строительства выросли в Волгоградской области на 8,9%29.01.2025 21:31
Экономика 29.01.2025 21:31
Цены на бензин в Волгоградской области держатся две недели29.01.2025 20:17
Экономика 29.01.2025 20:17
«Красный Октябрь» создает условия для работы и творчества29.01.2025 12:30 Реклама
Экономика 29.01.2025 12:30 Реклама
В Волгограде потребители электроэнергии ответы на вопросы получают дистанционно29.01.2025 10:13
Экономика 29.01.2025 10:13
В Волгограде снизится стоимость ОСАГО28.01.2025 16:53
Экономика 28.01.2025 16:53
Где в Волгограде выгодно купить квартиру: ЖК «Сиберия Парк» — перспективный проект 2025 года28.01.2025 10:07 Реклама
Экономика 28.01.2025 10:07 Реклама
Сельхозрынкам в Волгоградской области отсрочили на 10 лет переезд под крышу27.01.2025 16:48
Экономика 27.01.2025 16:48
Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублей27.01.2025 13:51
Экономика 27.01.2025 13:51
Кому в Волгоградской области готовы платить до 164 тысяч: список специальностей27.01.2025 10:34
Экономика 27.01.2025 10:34
Попавший под санкции США абразивный завод сократит 14% сотрудников24.01.2025 17:06
Экономика 24.01.2025 17:06
Колбасное изобилие притормозило инфляцию в Волгоградской области до 8,72%24.01.2025 08:01
Экономика 24.01.2025 08:01
В Волжском дефицит бюджета покроют коммерческим займом в 400 млн рублей23.01.2025 13:51
Экономика 23.01.2025 13:51