Общество

В занесенном снегом райцентре Волгоградской области начались перебои со светом

Общество 04.02.2025 18:29
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04.02.2025 18:29


Власти Еланского района предупредили об отключении электроэнергии в райцентре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Еланского района Волгоградской области, причины отключения – погодные условия и возникновение аварийных ситуаций на линиях электропередач. 

Перебои с электричеством затронут улицы Красная, Солнечная, Московская, Веселый, Верный, Глухой, Бакунина, Короткий, Еланский, Революционная, Гайворонского, Подгорная, Мичурина.

Напомним, на северные районы Волгоградской области сегодня обрушился снегопад с сильным ветром. Об ухудшении погодных условий предупредили накануне в МЧС. Энергетики заявили о введении режима повышенной готовности в Волгоградской области в связи с неблагоприятными погодными условиями – мокрым снегом, порывами ветра до 15-20 метров в секунду, налипанием снега на проводах и гололедом. 

К слову, в соседней с Волгоградской Ростовской области сегодня также были зафиксированы обрывы проводов. В настоящее время аварийные ситуации ликвидируют специалисты компании Россети Юг.   

Фото Россети Юг t.me

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