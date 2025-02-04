В занесенном снегом райцентре Волгоградской области начались перебои со светом

Власти Еланского района предупредили об отключении электроэнергии в райцентре. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Еланского района Волгоградской области, причины отключения – погодные условия и возникновение аварийных ситуаций на линиях электропередач.
Перебои с электричеством затронут улицы Красная, Солнечная, Московская, Веселый, Верный, Глухой, Бакунина, Короткий, Еланский, Революционная, Гайворонского, Подгорная, Мичурина.
Напомним, на северные районы Волгоградской области сегодня обрушился снегопад с сильным ветром. Об ухудшении погодных условий предупредили накануне в МЧС. Энергетики заявили о введении режима повышенной готовности в Волгоградской области в связи с неблагоприятными погодными условиями – мокрым снегом, порывами ветра до 15-20 метров в секунду, налипанием снега на проводах и гололедом.
К слову, в соседней с Волгоградской Ростовской области сегодня также были зафиксированы обрывы проводов. В настоящее время аварийные ситуации ликвидируют специалисты компании Россети Юг.
Фото Россети Юг t.me