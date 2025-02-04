Бочаров анонсировал создание новой модели спортплощадок в Волгограде

Перспективы развития массового спорта в Волгоградской области сегодня, 4 февраля, обсудил с подчиненными глава региона Андрей Бочаров. В администрации области прошла тематическая стратегическая сессия под руководством губернатора. Как сообщает ИА «Высота 102» ее итогом стало заявление Бочарова о создании в районах Волгограда и области спортивных площадок принципиально нового формата.

Открывая заседание, Бочаров напомнил, что развитие физкультуры и спорта – является государственной задачей, которая, по его словам, в Волгоградской области решается поэтапно. В создании спортивной инфраструктуры сегодня заинтересованы не только юные жители региона, но и люди старшего поколения, а также инвалиды. И если к 2014 году ресурс региональной спортивной базы был практически исчерпан и не отвечал современным требованиям к проведению занятий по физкультуре и спорту, к подготовке спортсменов, то за несколько последних лет в Волгоградской области в этой сфере сделаны серьезные шаги.

При этом Бочаров отметил необходимость больше внимания уделять объектам, отдавая безусловный приоритет развитию детских и массовых видов спорта. Новая модель спортивных площадок поспособствует решению этой задачи.

– Учитывая наши погодные условия, именно строительство, создание масштабной базы плоскостных сооружений различной направленности будет являться хорошим инструментом для развития массовых видов спорта. Конечно, мы не должны забывать и о базовых спортивных объектах, которые должны становиться эпицентрами развития спортивного движения – спортивными точками роста. В числе главных приоритетов – создание условий для активного развития массовой физкультуры и спорта, повышение уровня развития и доступности современной спортивной инфраструктуры, перевод отрасли физкультуры и спорта на программный характер развития, а также формирование и реализация якорных масштабных проектов, которые выводят отрасль на самый современный уровень, – сказал Андрей Бочаров.

Губернатор отдельно остановился на Волгограде, где, по его словам, ощущается нехватка спортсооружений, учитывая масштабы города.

– Хотел бы отдельно обратить внимание на создание спортивной инфраструктуры города Волгограда, которой сейчас явно недостаточно для такого большого города. А даже имеющаяся не соответствует современным требованиям и значительно отстает от других муниципальных образований с кратно меньшим количеством населения. Кроме того, в городе Волгограде ряд очень востребованных в советское время спортивных объектов фактически прекратил свое существование. Будем с вами создавать новые спортивные объекты и исправлять сложившуюся ситуацию. Создание таких спортивных ядер будет способствовать дальнейшему развитию физкультуры и спорта и формированию здорового образа жизни у жителей Волгограда и Волгоградской области, – обозначил планы Андрей Бочаров. – Отдельным направлением работы должно стать создание за ближайшее десятилетие спортивной базы для занятий физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, на которой смогут заниматься спортом в том числе участники СВО, получившие ранения и тяжелые травмы. Этому важному направлению работы прошу уделять отдельное внимание.

По уточненным данным администрации региона, на контроле губернатора также остаются вопросы, связанные с поддержкой и развитием спорта высших достижений и подготовкой спортивного резерва, созданием современных спортивных сооружений, которые должны способствовать проведению в Волгограде и в Волгоградской области межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, а также создание современной базы для подготовки спортсменов российских сборных команд и сборных Волгоградской области.