Под Волгоградом построят модульный бассейн за 300 млн рублей





В Волгоградской области вышла на финишную прямую подготовка к строительству новых объектов на территории центра спортивного и военно-патриотического воспитания «Юный ястреб». Как сообщает ИА «Высота 102», власти приступили к поиску подрядчика для возведения всепогодного модульного бассейна площадью 590 кв. метров.

Исполнитель будет отобран по итогу открытого аукциона. Организации предстоит возвести сооружение общей площадью порядка 2 тыс. кв. метров. Помимо самой чаши бассейна здесь разместятся душевые, административные и технические помещения.

Объект будет способен работать в четыре смены с пропускной способностью не менее 144 человек в сутки.Здесь планируется организация обучения детей старше 10 лет, а также взрослых плаванью.

Объект должен быть поставлен и смонтирован в течение четырёх месяцев с момента подписания контракта. Отбор победителя в аукционе будет завершён к концу февраля.

Напомним, месяц назад центр спортивного и военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тогда руководитель региона анонсировал строительство здесь в течение ближайших месяцев новых объектов. Помимо бассейна речь шла о многофункциональном учебно-тренировочном комплексе и культурно-творческом центре.

Фото из архива ИА «Высота 102»