В Волгограде на 20% подняли плату за муниципальное жилье





В Волгограде с 2025 года увеличилась плата за пользование жилыми помещениями для нанимателей по социальному найму и договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, теперь с нового года наниматели таких помещений будут оплачивать муниципальное жилье по новым ставкам. При этом тарифы дифференцированы в зависимости от типа жилья и района, где расположены дома. В среднем повышение стоимости составило около 20%. В Волгограде с 2025 года увеличилась плата за пользование жилыми помещениями для нанимателей по социальному найму и договорам найма государственного или муниципального жилищного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации города, теперь с нового года наниматели таких помещений будут оплачивать муниципальное жилье по новым ставкам. При этом тарифы дифференцированы в зависимости от типа жилья и района, где расположены дома. В среднем повышение стоимости составило около 20%.

Дороже всего обойдется нанимателям муниципального жилья проживание в кирпичных домах, возведенных после 1990 года, в Центральном районе – 19,08 рубля за квадрат. Стоимость выросла с 14,69 рубля.

Дороже всего обойдется нанимателям муниципального жилья проживание в кирпичных домах, возведенных после 1990 года, в Центральном районе – 19,08 рубля за квадрат. Стоимость выросла с 14,69 рубля.

Дешевле всего будет стоить в 2025 году квадратный метр жилья в деревянных домах, построенных с 1965 до 1990 года, расположенных в Тракторозаводском районе, - 10,80 рубля. Плата за проживание в деревянных или сборно-щитовых домах в Красноармейском районе составит 12,52 рубля за квадрат. Раньше было 9,64 рубля.

Между тем, плата за муниципальное жилье в Волгограде последний раз менялась в сторону увеличения в мае 2023 года.

К слову, управляющие компании в конце прошлого года также активно поднимали плату за содержание жилья для собственников помещений. Эту тенденцию зафиксировали в волгоградском отделении Банка РФ. Так, по данным экспертов, коммунальщики объясняли это необходимостью повышения зарплат сотрудникам в условиях дефицита кадров. Это, в свою очередь, повлияло на инфляцию в сфере услуг в регионе.

Коллаж V102.RU

Дешевле всего будет стоить в 2025 году квадратный метр жилья в деревянных домах, построенных с 1965 до 1990 года, расположенных в Тракторозаводском районе, - 10,80 рубля. Плата за проживание в деревянных или сборно-щитовых домах в Красноармейском районе составит 12,52 рубля за квадрат. Раньше было 9,64 рубля.Между тем, плата за муниципальное жилье в Волгограде последний раз менялась в сторону увеличения в мае 2023 года.К слову, управляющие компании в конце прошлого года также активно поднимали плату за содержание жилья для собственников помещений. Эту тенденцию зафиксировали в волгоградском отделении Банка РФ. Так, по данным экспертов, коммунальщики объясняли это необходимостью повышения зарплат сотрудникам в условиях дефицита кадров. Это, в свою очередь, повлияло на инфляцию в сфере услуг в регионе.





В частности, квадратный метр общей площади кирпичных домов, построенных до 1965 года, расположенных в Центральном районе областного центра, с 2025 года будет обходиться нанимателю в 18,29 рубля, а в Красноармейском районе – в 13,41 рубля. Для сравнения: раньше стоимость метра в таких домах в центре составляла 14,13 рубля, а на юге – 10,36 рубля.Цена квадрата в панельном доме в Ворошиловском районе, построенном позднее 1990 года, с 2025 года вырастет до 17,91 рубля, тогда как раньше было 13,79 рубля.