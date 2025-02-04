На трассе под Волгоградом автомобили друг за другом улетают в кювет





4 февраля произошла авария в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», утром на фоне сильного снегопада в кювет улетел автомобиль УАЗ. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.







- В 09:00 на 13 км автодороги «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Манино» в Новониколаевском районе водитель, управляя автомашиной УАЗ, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, на место оперативно прибыла карета скорой помощи, пожарная машина, а также правоохранительные органы. В свою очередь очевидцы утверждают, что попавший в аварию автомобиль относится к служебному парку. Об этом свидетельствует специфическая раскраска машины. Однако установить принадлежность машины к какому либо из ведомств свидетелям произошедшего не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются Госавтоинспекцией.

Примечательно, что на кадрах можно также увидеть ещё один легковой автомобиль, утонувший в снегу на правой обочине магистрали. По информации полицейских, водитель этого транспортного средства также не справился с управлением, при этом машина в результате происшествия не пострадала. Владелец также отделался лишь испугом.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ / t.me