РИА Рейтинг: волгоградцы увеличили накопления на вкладах

Экономика 03.02.2025 09:05
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03.02.2025 09:05
Жители Волгоградской области увеличили накопления на вкладах. Так утверждают аналитики РИА Рейтинга в исследовании на данную тематику, передает ИА «Высота 102».
Так, по данным за 2024 год регион занял в данном рейтинге 60-е место с показателем 221,6 тысячи рублей на душу населения. При этом соотношение вкладов к среднедушевому доходу составило 5,6. Также эксперты вычислили, что объем банковских накоплений у волгоградцев вырос по сравнению с 2023 годом на 19,6%.
К слову, в 2023 году Волгоградская область в исследовании занимала 58-е место. За год объем накоплений волгоградцев в банках увеличился – ранее было 134,1 тысячи рублей на душу населения.
Как следует из новых данных, обладатели самых «жирных» счетов живут в Москве. На одного жителя столицы приходится 1,4 миллиона рублей. Санкт-Петербург, занимающий вторую позицию в рейтинге, отстает от столицы в 2 раза, а многие другие регионы - в десятки раз.
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысяч рублей на человека).
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