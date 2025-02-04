Центробанк развеял мифы о цифровом рубле





Банк России зафиксировал рост фейковой информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РБК, представители регулятора простыми словами рассказали что такое цифровой рубль и развеяли все мифы о нем.

– В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации - рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях, – пояснил представитель регулятора в беседе с РБК. – Цифровой рубль - третий тип денежных средств, наряду с наличными и безналичными средствами. Ожидается, что его введение для общего использования начнется 1 июля 2025 года, в настоящее время банки осуществляют тестирование этой новой формы денежных средств. Все три формы денег будут иметь равную стоимость и будут обмениваться в соотношении один к одному.

Также в ЦБ отметили, что слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о принудительном переводе всех граждан на такую валюту является фейком. Зачастую ссылки в распространяемой информации являются мошенническими и могут иметь угрозу кражи данных или потери денежных средств.

Представитель ЦБ отмечает, что валюта создана как дополнительное средство платежа. Использовать данный способ или нет - решать лишь самим россиянам. Цифровой рубль пока не доступен для широких масс и появится лишь летом 2025 года.