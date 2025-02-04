Волгоградский след обнаружен в похищении школьницы под Тюменью





Следователи продолжают разбираться в криминальной истории с похищением 13-летней девочки из села Княжево Тюменской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области, к похищению оказался причастен 16-летний волгоградец.

Выяснилось, что школьница, которая имеет цыганские корни, вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области, слукавив, правда, что ей уже 16 лет. Молодой человек воспылал чувствами и решил, что ему пора жениться.

– Не сообщив ничего своим родителям, он взял 40 тысяч рублей, нанял такси и отправился за девочкой, чтобы пожениться у себя на родине, – говорится в заявлении следственного управления.

Однако после того, как родители юноши узнали о произошедшем, незамедлительно выехали на автомобиле в Саратовскую область, где уже находился автомобиль с «женихом» и «невестой». Там-то родители и узнали, что возлюбленной их сына всего 13 лет.

Как утверждали родители «Ромео», они хотели вернуть ребенка родителям, но были остановлены по ранее распространенной ориентировке сотрудниками ГИБДД. Также в заявлении следственного комитета подчеркивается, что в отношении девочки не совершались противоправные действия.

Напомним, громкое похищение девочки произошло 30 января. Школьница пропала после уроков. Оказалось, ее увез автомобиль с волгоградскими номерами. В настоящее время ребенок уже возвращен родителям.

Однако следователи продолжают выяснять все обстоятельства этой истории. В частности, по одной из версий, о предстоящей свадьбе по цыганским обычаям могли знать родные школьницы. А сама она, якобы, не возражала против этого. Также проверяются показания родителей юноши, утверждавших, что они ничего не знали о планах своего сына.

Фото, видео: СК России